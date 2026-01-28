قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يفوز على جلطة سراي ويحسم التأهل بدوري الأبطال
ترقبوا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان 2026 برقم الجلوس
أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر
مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية
ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام
الرقابة المالية: 36 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التأجير التمويلي
ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك
ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
عاصفة ترابية في الطريق.. الأرصاد تُحذر من انخفاض الرؤية الأفقية غدا
مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بالمنيا برقم الجلوس
ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مناقشة روايتي أم العواجز وجاءكم الرسول للمستشار محمد الدمرداش بمعرض الكتاب

مناقشة روايتي "أم العواجز" و"جاءكم الرسول"
مناقشة روايتي "أم العواجز" و"جاءكم الرسول"

على هامش فعاليات الدورة الـ 57، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شهدت قاعة فكر وإبداع "بلازا 1"، ندوة ثقافية لمناقشة أعمال المفكر والأديب المستشار الدكتور محمد الدمرداش، أدارها وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم.
تناولت الندوة، قراءة نقدية وتحليلية لأبرز مؤلفات المستشار محمد الدمرداش، وذلك في إطار حوار ثقافي يسلط الضوء على تجربته الفكرية والإبداعية، وما تحمله أعماله من أبعاد إنسانية وفكرية عميقة، كما ناقشت روايتين للمستشار محمد الدمرداش، هما "جاءكم الرسول" و"أم العواجز (عقيلة بني هاشم)".

وافتتح الفعالية وزير الثقافة الأسبق حلمي نمنم الذي أكد أن المشروع الثقافي والفكري للدكتور محمد الدمرداش يتمحور حول دمج التراث القانوني والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي مع قضايا الفكر والسياسة التاريخية والمعاصرة، وهو بذلك امتداد لمدرسة القانونيين المصريين العظماء الذين أسهموا في كتابة السيرة النبوية بأسلوب أدبي كـ محمد حسين هيكل في كتابه "حياة محمد" وتوفيق الحكيم في كتابه "محمد".
واستهل المستشار الدمرداش حديثه برواية "جاءكم الرسول" وقال: إنه تناول في هذه الرواية السيرة النبوية الشريفة في الفترة المنحصرة من نزول الوحي حتى هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة المنورة، وهي المرحلة التي توافق كتاب السيرة ومدونات التاريخ على تسميتها بالمرحلة المكية، ويستكمل فيها ما سبق أن تناوله في روايته (يتيمًا فآوى) والتي تناولت طفولة وشباب النبي ﷺ من قبل ميلاده حتى بعثته الشريفة.
وأشار إلى أنه غاص في بطون الروايات الثابتة والمتواترة لينقل صورة حية تنبض بما شهدته المرحلة المكية من صعوبات ومِحَن وشدائد، وما حفلت به من أحداث وأبطال مهدت الطريق لانتشار الإسلام في ربوع الدنيا بأسرها.. وأنه حاول أن ينقل القارئ ليعايش التفاصيل الدقيقة وما فيها من أحاسيس وما حوته من تفاصيل نفسية مختلفة، ونقل الصورة كأن القارئ يعيش في قلب بواكير الدعوة المحمدية بمكة المكرمة، ويرى الأشخاص الفاعلين فيها من قُرب، بلغة أدبية رصينة تتجاوز مجرد سرد الأحداث، وتشكِّل لوحةً لما كانت عليه الفترة بين نزول الوحي والهجرة إلى المدينة المنورة.
وعن كتابه الثاني "أُم العَوَاجِز..عَقِيلَةُ بَنِي هَاشِم" قال إنها سيرةُ السيدةِ زينب بنت عليِّ بن أبي طالبٍ، شقيقة الإمام الحسين، التي شَهِدتْ معه كربلاءَ فكانت السنَد والمحاميةَ عن آل بيتِ النبيِّ ﷺ في أحلَك اللحظات.
وأوضح أن القارئ سيعيش مع سُطور هذه الرواية، المقتبسة من سيرة أُمِّ العَواجِز كما يُحِبُّ المصريون أن يلقِّبوها، ملحمة تاريخية تحكي قصة صمود هذه السيدة الربانية التي شَهِدَتْ مصائبَ ورَزايا عصفَتْ بآل بيت النبيِّ ﷺ، وعاينَتْ في حياتها انتقالَ جدِّها النبيِّ ﷺ إلى جوارِ الرفيق الأعلى، وشهدَتْ وفاةَ أُمِّها الزهراء، ومصرعَ أبيها عليِّ بنِ أبي طالب، وكانت ذروة المصائب وأثقلها ما عايشتْهُ في مذبحةِ كربلاء التي كان لها فيها دور بطولي بجوار أخيها الشهيد الحسين، مرورا بأحداث دامية مريرة حتى وُسِّدَتْ عقيلةُ بني هاشم في تراب مصر.
وتأتي هذه الندوة التي حضرها نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الأدبي والفكري، وسط حضور جماهيري من زوار المعرض، ضمن البرنامج الثقافي للمعرض والذي يستمر حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور محمد الدمرداش يشغل العديد من المناصب الهامة والمتنوعة والتي شكلت شخصيته ككاتب، فهو حاصل على الدكتوراه في القانون والشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي الزهور الرياضي، كما سبق وشغل منصب رئيس المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصري.
وأثرى الدمرداش المكتبة العربية بالعديد من الأعمال المهمة، منها: "تنزيه القرآن عن الزيادة والنقصان"، و"الإسلام السياسي من عام الجماعة إلى حكم الجماعة"، و"الحوثيون مسيرة الشيعة الزيدية في اليمن"، و"ألا في الفتنة سقطوا"، و"نظرية الإمامة بين الإمامية الإثني عشرية والزيدية بالموازنة مع فقه أهل السنة والجماعة"، و"سطور من تاريخ السودان"، و"التيارات السياسية في العراق"، ورواية "يتيمًا فآوى".

معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور محمد الدمرداش حلمي النمنم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

مناقشة روايتي "أم العواجز" و"جاءكم الرسول"

مناقشة روايتي أم العواجز وجاءكم الرسول للمستشار محمد الدمرداش بمعرض الكتاب

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حمدي المرغني وأحمد عز

أوجد 500 اختلاف.. تعليق ساخر من حمدي المرغني عن صورته مع أحمد عز

بالصور

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد