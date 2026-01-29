قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا
ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات يضربان محيط مطار نيامي الدولي بالنيجر
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو
كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران
تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق
كاتب صحفي: ترامب يتعامل مع مصر باحترام واضح ويعتبر القاهرة ليست طرفا في صراعاته
حشد عسكري وتهديدات محتملة.. ماذا تريد واشنطن من طهران ؟
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

إنجي كيوان تنضم لأبطال مسلسل الفرنساوي مع عمرو يوسف

أوركيد سامي

انضمت الفنانة إنجي كيوان  لأبطال مسلسل الفرنساوي للنجم عمرو يوسف 
 وهو   مكون من ١٠ حلقات. 
المسلسل من انتاجات يانجو الأصلية وانتاج  شركه كايرو فيلمز - وسام سيف الإسلام - ،وتأليف واخراج ادم عبد الغفار و معهم النجوم سوسن بدر و سامي الشيخ  و ضيوف الشرف  الفنانة عائشة بن أحمد.

تشارك انجي كيوان في رمضان 2026 في مسلسل وننسي الي كان.

مسلسل "وننسى اللى كان" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي.


مسلسل الفرنساوي يعيد عمرو للدراما التلفزيونية بعد غياب ثلاثة أعوام كاملة.  كان تركيز عمرو فبها منصبا على السينما 

وكان عمرو قد حقق نجاحا سينمائيا كبيرا جعله يتصدر قائمة النجوم المصريين الاعلى إيرادات في عامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ بأفلامه شقو و اولاد رزق ٣ و درويش والسلم والثعبان ٢ "لعب عيال. 

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

الكلى

عشان تكتشفها بسرعة .. اعرف أعراض أمراض الكلى

السكر

أعشاب غير متوقعة تخفض السكر والكوليسترول

الفول المدمس

وفّري وقتك في رمضان .. طريقة تدميس الفول مرة واحدة للسحور طوال الشهر

بالصور

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

سعر هيونداي ماتريكس 2010 المُستعملة

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

