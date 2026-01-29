إنجي كيوان تنضم لأبطال مسلسل الفرنساوي مع عمرو يوسف

انضمت الفنانة إنجي كيوان لأبطال مسلسل الفرنساوي للنجم عمرو يوسف

وهو مكون من ١٠ حلقات.

المسلسل من انتاجات يانجو الأصلية وانتاج شركه كايرو فيلمز - وسام سيف الإسلام - ،وتأليف واخراج ادم عبد الغفار و معهم النجوم سوسن بدر و سامي الشيخ و ضيوف الشرف الفنانة عائشة بن أحمد.

تشارك انجي كيوان في رمضان 2026 في مسلسل وننسي الي كان.

مسلسل "وننسى اللى كان" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي.



مسلسل الفرنساوي يعيد عمرو للدراما التلفزيونية بعد غياب ثلاثة أعوام كاملة. كان تركيز عمرو فبها منصبا على السينما

وكان عمرو قد حقق نجاحا سينمائيا كبيرا جعله يتصدر قائمة النجوم المصريين الاعلى إيرادات في عامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ بأفلامه شقو و اولاد رزق ٣ و درويش والسلم والثعبان ٢ "لعب عيال.