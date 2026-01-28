حمادة هلال يشارك كواليس تصوير مسلسل «المداح» الجزء الخامس | شاهد

شارك الفنان حمادة هلال، صورًا من كواليس تصوير مسلسل “المداح” الجزء الخامس، المُقرّر عرضه في شهر رمضان القادم.

وظهر حمادة هلال، من كواليس تجسيد شخصية الشيخ صابر، في “المداح”، مشوقًا جمهوره ومتابعيه لأحدث المسلسل.

مسلسل المداح الجزء الخامس: أسطورة العهد رمضان الماضى 2025، ضم 30 حلقة، وشارك فى بطولته كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوى، مى كساب، هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محى الدين، جورى بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهرى، ومحمد عبدالحافظ، فيما ظهر فتحى عبدالوهاب كضيف شرف. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.