شخص يطلق النار على مروحية تابعة لحرس الحدود الأمريكي بولاية أريزونا
«الفقي» يكشف كواليس ما قبل ثورة يناير: صوت الحرية كان أعلى من تقديرات الحكم | فيديو
حمادة هلال يشارك كواليس تصوير مسلسل «المداح» الجزء الخامس | شاهد
ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة
قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن
دعاء الفجر لطلب الغنى.. ابدأ يومك بكلمات تجلب لك الخير كله
موعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق اعتبارًا من أول الشهر
كلمات مؤثرة .. محمد عبدالمنعم يعود بعد إصابة الرباط الصليبي ويشارك بأول مران له مع نيس|صور
البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة
مكفرات الذنوب في ليلة النصف من شعبان.. لا تفوت ثوابها
تهديد علني.. وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة ضد رئيسة فنزويلا
أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حمادة هلال يشارك كواليس تصوير مسلسل «المداح» الجزء الخامس | شاهد

حمادة هلال
حمادة هلال
سارة عبد الله

شارك الفنان حمادة هلال، صورًا من كواليس تصوير مسلسل “المداح” الجزء الخامس، المُقرّر عرضه في شهر رمضان القادم.

وظهر حمادة هلال، من كواليس تجسيد شخصية الشيخ صابر، في “المداح”، مشوقًا جمهوره ومتابعيه لأحدث المسلسل.

حمادة هلال

مسلسل المداح الجزء الخامس: أسطورة العهد رمضان الماضى 2025، ضم 30 حلقة، وشارك فى بطولته كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوى، مى كساب، هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محى الدين، جورى بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهرى، ومحمد عبدالحافظ، فيما ظهر فتحى عبدالوهاب كضيف شرف. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.

