حمادة هلال يدعم السقا: النجم الكبير أوي

وجه الفنان حمادة هلال رسالة دعم إلي الفنان أحمد السقا بعد أزمته الأخيرة بسبب تصريحاته.

ونشر حمادة هلال صورة تجمعه مع السقا عبر الانستجرام وعلق قائلا :"النجم الكبير اوى اوى الله يحفظك يااخويا ياابو الرجوله والجدعنه وحبيب الكل الله يحفظك يااحمد ويبارك فى ست الكل واولادك الله يحفظهم".

ردود فعل أحمد السقا

وتحدث الفنان أحمد السقا، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عن واحدة من أصعب التجارب التي مر بها مؤخرًا، بعد موجة الهجوم التي تلقاها عقب نشره فيديو لدعم محمد صلاح.

وأكد السقا أن التعليقات السلبية لم تؤثر عليه وحده، بل امتدت لتطال أسرته، مشيرًا إلى شعوره بالخذلان بسبب الانقسام الواضح بين جمهور الفنان، الذي اعتاد دعم مسيرته الفنية، والجمهور الرياضي الذي انقسم حول الأزمة.

وأوضح السقا أن بعض التعليقات كانت قاسية ومهينة، لكنه اختار التسامح وترك الأمر لله، مؤكدًا أنه لا يحمل ضغينة لأي شخص.

كما شدد على أن دعمه لمحمد صلاح جاء من منطلق إنساني ووطني خالص، وليس بهدف إثارة الجدل أو البحث عن الشهرة، معتبراً أن أي شخص يتعرض للظلم يستحق الدعم، سواء كان فناناً أو رياضياً أو ينتمي لأي مجال آخر.