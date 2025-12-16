هل يصل جرام الذهب لـ 6000 جنيه؟| مفاجأة مدوية قريبا

أكد المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن وصول سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية إلى مستوى 6 آلاف جنيه مرة أخرى أمر وارد وبقوة، مشددًا على أن السوق يتحرك حاليًا عند مستويات مرتفعة لكنها ليست القمة النهائية للذهب.

وأضاف إمبابي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الذهب سبق أن تراجع من مستوى 6 آلاف جنيه إلى نحو 4500 جنيه، وهو ما أثار مخاوف لدى البعض، إلا أن السوق عاد ليقترب من هذه المستويات مجددًا، ما يؤكد أن الهبوط والارتفاع أمر طبيعي في حركة الأسعار.

وتوقع إمبابي أن تشهد الفترة المقبلة قممًا سعرية أعلى، خاصة مع استمرار الاتجاه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب عالميًا قد تصل بسهولة إلى 5 آلاف دولار للأوقية خلال السنوات المقبلة.