الغرف التجارية: مكاسب الفضة تتفوق على الذهب وتجاوزت 110 %

كشف المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن الفضة سجلت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، متجاوزة مكاسب الذهب، حيث ارتفعت بأكثر من 110% منذ بداية العام، مدفوعة بزيادة قوية في الطلب الصناعي على المعدن الأبيض.

وأوضح إمبابي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الفضة وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية عند نحو 64 دولارًا للأوقية، مع توقعات بكسر حاجز 100 دولار خلال العام المقبل، حال استمرار وتيرة الطلب الحالية.

وأشار إلى أن الطلب الصناعي المتزايد، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، أدى إلى ضغوط كبيرة على المعروض من الفضة، ما ساهم في القفزات السعرية الأخيرة، مؤكدًا أن المعادن النفيسة بشكل عام تشهد موجة صعود قوية تعكس حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.