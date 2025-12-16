قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البروفة الأخيرة لـ أمم إفريقيا .. منتخب مصر يهزم نيجيريا 2-1 ودياً
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
توك شو

الغرف التجارية: مكاسب الفضة تتفوق على الذهب وتجاوزت 110 %

الفضة
الفضة
هاني حسين

كشف المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن الفضة سجلت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، متجاوزة مكاسب الذهب، حيث ارتفعت بأكثر من 110% منذ بداية العام، مدفوعة بزيادة قوية في الطلب الصناعي على المعدن الأبيض.

وأوضح إمبابي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الفضة وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية عند نحو 64 دولارًا للأوقية، مع توقعات بكسر حاجز 100 دولار خلال العام المقبل، حال استمرار وتيرة الطلب الحالية.

وأشار إلى أن الطلب الصناعي المتزايد، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، أدى إلى ضغوط كبيرة على المعروض من الفضة، ما ساهم في القفزات السعرية الأخيرة، مؤكدًا أن المعادن النفيسة بشكل عام تشهد موجة صعود قوية تعكس حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

