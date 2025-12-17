قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال؟.. 3 أذكار تنجيك من أشد الفواجع
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أسماء عبد الحفيظ

مع كل ظهور لمتحور جديد من الفيروسات، سواء كان فيروس كورونا أو غيره، يشهد المجتمع موجة من القلق والمعلومات المتضاربة. 

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد 

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد 

ورغم أن التقدم العلمي يوفر إجابات دقيقة، إلا أن كثيرين ما زالوا يقعون في أخطاء شائعة قد تزيد من خطورة الوضع بدلاً من تقليلها. هذه الأخطاء تتكرر عالميًا مع أي متحور جديد، ويجب فهمها لتجنبها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الذعر المبالغ فيه قبل معرفة طبيعة المتحور

أحد أكثر الأخطاء شيوعًا هو التفاعل مع أي متحور جديد باعتباره الأخطر على الإطلاق، هذا الشعور بالذعر يدفع البعض إلى قرارات غير مدروسة مثل تخزين أدوية غير ضرورية أو اللجوء لعلاجات غير مثبتة علميًا.
في الواقع، ليست كل المتحورات أشد فتكًا. بعض المتحورات قد تنتشر بسرعة أكبر، لكنها غالبًا تسبب أعراضًا أخف، ويعتمد تقييم الخطر على معدلات دخول المستشفيات وشدة الأعراض، وليس على عدد الإصابات فقط. الذعر المبالغ فيه يمكن أن يؤدي إلى ضغط نفسي زائد، وهو عامل يقلل من قدرة الجسم على مواجهة أي عدوى.

تصديق الشائعات المنتشرة على الإنترنت

مع ظهور أي متحور جديد، تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بنصائح غير علمية، ومعلومات مضللة، وفيديوهات تحذر من سيناريوهات مرعبة بلا أي دليل.

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد 


الاعتماد على هذه المصادر قد يؤدي إلى تأخير الرعاية الطبية الصحيحة أو تجاهل الأعراض الفعلية. مثال شائع هو الاعتماد على وصفات شعبية كوقاية بديلة عن اللقاح أو استخدام أعشاب غير مثبتة علميًا. هذه التصرفات قد ترفع خطر الإصابة أو مضاعفات المرض، وتزيد من انتشار العدوى بين الأسرة أو المجتمع.

استخدام أدوية دون استشارة طبية

من الأخطاء الشائعة أيضًا اللجوء لأدوية قوية أو مضادات حيوية وقائيًا، علميًا، المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات، واستخدامها عشوائيًا قد يؤدي لمقاومة البكتيريا ومشاكل صحية خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، بعض الأدوية يمكن أن تسبب آثارًا جانبية تهدد الصحة دون أي فائدة حقيقية في الوقاية.

الاعتقاد بأن الإصابة السابقة أو التطعيم يمنع العدوى تمامًا

يظن البعض أن المناعة الناتجة عن الإصابة السابقة أو الحصول على اللقاح تعني حماية كاملة من أي متحور جديد. 

الحقيقة العلمية تقول إن المناعة قد تقل مع مرور الوقت، وقد تحدث إصابة ثانية، لكنها غالبًا تكون أخف وأقل خطورة.

 هذا الاعتقاد الخاطئ قد يجعل البعض يتجاهل الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي.

تجاهل الأعراض البسيطة

الكثير من الناس يستهين بأعراض بسيطة مثل الزكام أو الصداع الخفيف، ظنًا أن المتحور الجديد لا يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة. في بعض الحالات، تبدأ العدوى بأعراض خفيفة، لكن تجاهلها قد يزيد من انتشار العدوى داخل الأسرة أو مكان العمل.

المراقبة الدقيقة للأعراض والتصرف السريع بالفحص والعزل عند الضرورة أمر حاسم للحد من انتقال العدوى.

نصائح عملية لتجنب الأخطاء الشائعة

  • ابقَ هادئًا واعتمد على المصادر العلمية الرسمية مثل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
  • لا تتبع الشائعات أو النصائح غير المثبتة علميًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
  • استشر طبيبك قبل تناول أي دواء أو علاج وقائي.
  • راقب الأعراض البسيطة ولا تتجاهلها، حتى لو كانت خفيفة.
  • التزم بالإجراءات الوقائية البسيطة مثل غسل اليدين، تهوية الأماكن، ارتداء الكمامة عند الضرورة، وتجنب الاختلاط بالمصابين.
متحور متحور جديد أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد كورونا الفيروسات نصائح عملية لتجنب الأخطاء الشائعة فيروس فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الارصاد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يفتتح معرض «لمسة مصرية» للحرف التراثية

محافظ القاهرة

لمتابعة الانتخابات .. محافظ القاهرة يترأس اجتماعا بغرفة العمليات المركزية

انطلاق عملية التصويت

محافظ المنوفية يتابع انطلاق الإعادة بانتخابات النواب 2025

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد