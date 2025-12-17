قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف فايق يكشف لـ«صدى البلد» الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل
شوبير : الأهلي يحسم صفقة بلعمري مع الرجاء المغربي
لحظة بلحظة.. محافظ كفر الشيخ يتابع جولة الإعادة من غرفة العمليات الرئيسية
انتهاكات إسرائيل للهدنة تهدد الاستقرار وتفاقم أزمة غزة الإنسانية.. خبير يشرح
رئيس الشيوخ يدلي بصوته في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
55 دائرة في 13 محافظة.. تفاصيل جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
حطام مسيرة أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق بمصفاة سلافيانسك الروسية
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لـ هدنة غزة
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
برلمان

رئيس الشيوخ يدلي بصوته في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

المستشار عصام فريد
المستشار عصام فريد
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أدلى المستشار عصام فريد  رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم ، بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة محمد أمين الراعي بالمعادي و ذلك ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ على المقاعد الفردية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة الدولة الديمقراطية، مشددًا على أهمية الإقبال على صناديق الاقتراع لاختيار من يمثل الشعب تحت قبة البرلمان.

كما دعا رئيس مجلس الشيوخ المواطنين إلى الاستمرار في المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، تأكيدًا على حقهم الدستوري ودورهم في بناء مستقبل الوطن

كما وجّه المستشار عصام فريد الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، مشيدًا بدورها في الإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، فضلًا عن توجيه الشكر لوزارة الداخلية وقياداتها ورجالها على جهودهم في تأمين العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

عصام فريد مجلس الشيوخ مجلس النواب البرلمان

