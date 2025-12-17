رئيس الشيوخ يدلي بصوته في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

أدلى المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم ، بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة محمد أمين الراعي بالمعادي و ذلك ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ على المقاعد الفردية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة الدولة الديمقراطية، مشددًا على أهمية الإقبال على صناديق الاقتراع لاختيار من يمثل الشعب تحت قبة البرلمان.

كما دعا رئيس مجلس الشيوخ المواطنين إلى الاستمرار في المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، تأكيدًا على حقهم الدستوري ودورهم في بناء مستقبل الوطن

كما وجّه المستشار عصام فريد الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، مشيدًا بدورها في الإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، فضلًا عن توجيه الشكر لوزارة الداخلية وقياداتها ورجالها على جهودهم في تأمين العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.