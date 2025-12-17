قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة العامة تعاين شقة الفنانة نيفين مندور عقب وفاتها إثر حريق اندلع بالشقة
أشرف فايق يكشف لـ«صدى البلد» الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل
شوبير : الأهلي يحسم صفقة بلعمري مع الرجاء المغربي
لحظة بلحظة.. محافظ كفر الشيخ يتابع جولة الإعادة من غرفة العمليات الرئيسية
انتهاكات إسرائيل للهدنة تهدد الاستقرار وتفاقم أزمة غزة الإنسانية.. خبير يشرح
رئيس الشيوخ يدلي بصوته في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
55 دائرة في 13 محافظة.. تفاصيل جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
حطام مسيرة أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق بمصفاة سلافيانسك الروسية
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لـ هدنة غزة
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
أخبار العالم

حطام مسيرة أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق بمصفاة سلافيانسك الروسية

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا
محمد على

أفادت السلطات الروسية بأن حطام طائرة مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك الروسية.
 


قالت السلطات هناك اليوم الأربعاء إن حطام طائرة مسيرة أوكرانية سقطت تسبب لفترة وجيزة في اشتعال النيران في معدات المعالجة وخط أنابيب في مصفاة نفط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا خلال الليل.

لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مصفاة سلافيانسك، التي استهدفتها كييف مراراً وتكراراً منذ عام 2022.

وأفادت المقرات التشغيلية في وقت سابق من الأربعاء، أن شخصين أصيبا بجروح، وتضررت عدة منازل خاصة، وتضررت شبكات إمداد الطاقة، وذلك بعد سقوط حطام طائرة مسيرة في مناطق سكنية أخرى في كراسنودار.

تُعد كراسنودار، الواقعة على البحر الأسود، مركزاً رئيسياً للطاقة والتصدير في روسيا، حيث تستضيف بنية تحتية نفطية رئيسية تشمل ميناء نوفوروسيسك والمحطات القريبة، بالإضافة إلى مصفاة توابسي ومرافق التصدير.

أعلنت أوكرانيا أن الضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة الروسية تهدف إلى تعطيل إمدادات الوقود للجيش الروسي وخفض عائدات صادرات النفط التي تساعد في تمويل المجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

