حطام مسيرة أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق بمصفاة سلافيانسك الروسية

أفادت السلطات الروسية بأن حطام طائرة مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك الروسية.





قالت السلطات هناك اليوم الأربعاء إن حطام طائرة مسيرة أوكرانية سقطت تسبب لفترة وجيزة في اشتعال النيران في معدات المعالجة وخط أنابيب في مصفاة نفط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا خلال الليل.

لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مصفاة سلافيانسك، التي استهدفتها كييف مراراً وتكراراً منذ عام 2022.

وأفادت المقرات التشغيلية في وقت سابق من الأربعاء، أن شخصين أصيبا بجروح، وتضررت عدة منازل خاصة، وتضررت شبكات إمداد الطاقة، وذلك بعد سقوط حطام طائرة مسيرة في مناطق سكنية أخرى في كراسنودار.

تُعد كراسنودار، الواقعة على البحر الأسود، مركزاً رئيسياً للطاقة والتصدير في روسيا، حيث تستضيف بنية تحتية نفطية رئيسية تشمل ميناء نوفوروسيسك والمحطات القريبة، بالإضافة إلى مصفاة توابسي ومرافق التصدير.

أعلنت أوكرانيا أن الضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة الروسية تهدف إلى تعطيل إمدادات الوقود للجيش الروسي وخفض عائدات صادرات النفط التي تساعد في تمويل المجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.