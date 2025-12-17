قلق أممي إزاء تصاعد الأعمال العدائية بين الجيش السوداني والدعم السريع بكردفان

أعرب فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد حدة الأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال في إقليم كردفان.

وحث تورك، في بيان أصدرته من جنيف، أطراف النزاع والدول التي لديها نفوذ إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار ومنع وقوع فظائع.

وأشار المفوض الأممي إلى أن ما لا يقل عن 104 مدنيين قد قتلوا في العديد من الهجمات بطائرات مسيرة في أنحاء إقليم كردفان منذ 4 ديسمبر الجاري وفي إحداها على روضة أطفال ومستشفى في منطقة كالوجى بجنوب كردفان قتل 89 مدنيا على الأقل بينهم 8 نساء و 43 طفلا.

تورك أدان وبشدة مقتل ستة من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في غارات دوية بطائرات مسيرة على قاعدة للأمم المتحدة في كادوجلى جنوب كردفان في 13 ديسمبر، وأكد أن توجيه هجوم ضد أفراد حفظ السلام قد يرقى إلى جريمة حرب.