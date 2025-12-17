مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما

قالت مصادر إن مستوطناً إسرائيلياً أطلق النار على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً وقتله يوم الثلاثاء بعد جنازة مراهق آخر.

تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر 2023. وقد زادت الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل حاد، حيث أفادت الأمم المتحدة بتسجيل أعلى عدد من الهجمات على الإطلاق في أكتوبر.

أفاد مصدر أمني إسرائيلي بأن مدنياً إسرائيلياً أطلق النار على ملثمين كانوا يرشقون الحجارة والزجاجات باتجاه سيارات مدنية إسرائيلية تسير على طريق رئيسي في المنطقة. وأضاف المصدر أن الشرطة الإسرائيلية اقتادت المدني الإسرائيلي لاستجوابه.

لم ترد الشرطة الإسرائيلية على طلب التعليق.

قال رئيس بلدية توقوع، محمد البدان، لوكالة رويترز عبر الهاتف: "اليوم، بعد جنازة عمار صباح البالغ من العمر 16 عاماً، والذي قُتل أمس على يد الجيش الإسرائيلي في وسط المدينة، تجمع عدد من الشباب في الشارع الرئيسي عندما أطلق أحد المستوطنين النار على مهيب جبريل البالغ من العمر 16 عاماً في رأسه".

تضم الضفة الغربية 2.7 مليون فلسطيني يتمتعون بحكم ذاتي محدود تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي. وقد استقر فيها مئات الآلاف من الإسرائيليين.

تعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، غير قانونية، وقد دعت العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف جميع أنشطة الاستيطان.

وقالت نائبة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، جينيفر لوكسيتا، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء: "لا تزال الولايات المتحدة تركز على الحفاظ على أمن إسرائيل واستقرار غزة والضفة الغربية".