جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما

قالت مصادر إن مستوطناً إسرائيلياً أطلق النار على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً وقتله يوم الثلاثاء بعد جنازة مراهق آخر.

تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر 2023. وقد زادت الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل حاد، حيث أفادت الأمم المتحدة بتسجيل أعلى عدد من الهجمات على الإطلاق في أكتوبر.

أفاد مصدر أمني إسرائيلي بأن مدنياً إسرائيلياً أطلق النار على ملثمين كانوا يرشقون الحجارة والزجاجات باتجاه سيارات مدنية إسرائيلية تسير على طريق رئيسي في المنطقة. وأضاف المصدر أن الشرطة الإسرائيلية اقتادت المدني الإسرائيلي لاستجوابه.

لم ترد الشرطة الإسرائيلية على طلب التعليق.

قال رئيس بلدية توقوع، محمد البدان، لوكالة رويترز عبر الهاتف: "اليوم، بعد جنازة عمار صباح البالغ من العمر 16 عاماً، والذي قُتل أمس على يد الجيش الإسرائيلي في وسط المدينة، تجمع عدد من الشباب في الشارع الرئيسي عندما أطلق أحد المستوطنين النار على مهيب جبريل البالغ من العمر 16 عاماً في رأسه".

تضم الضفة الغربية 2.7 مليون فلسطيني يتمتعون بحكم ذاتي محدود تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي. وقد استقر فيها مئات الآلاف من الإسرائيليين.

تعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، غير قانونية، وقد دعت العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف جميع أنشطة الاستيطان.

وقالت نائبة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، جينيفر لوكسيتا، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء: "لا تزال الولايات المتحدة تركز على الحفاظ على أمن إسرائيل واستقرار غزة والضفة الغربية".

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

بالصور

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

