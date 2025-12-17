وزير خارجية أمريكا يطلع الكونجرس على تطورات مهمة بشأن مكافحة المخدرات في نصف الكرة الغربي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إدارته ستواصل إطلاع الكونجرس على تطورات مهمة مكافحة المخدرات الجارية، والتي تركز على تفكيك البنية التحتية لما وصفه بمنظمات إرهابية تنشط في نصف الكرة الغربي وتهدد أمن الأمريكيين.



وأوضح روبيو - في تصريحات للصحفيين عقب جلسة استماع مغلقة في الكونجرس، حسبما نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء - أن تفاصيل الجلسة لا يمكن مناقشتها نظرا لطابعها السري.



وأضاف أن الإدارة تعتزم تقديم إحاطة مماثلة في مجلس النواب في وقت لاحق، تتناول آخر المستجدات بشأن المهمة التي تستهدف شبكات الإتجار بالمخدرات، والتي قال إنها «تقتل الأمريكيين وتسممهم» عبر أنشطتها.



وأكد روبيو أن المهمة حققت نجاحا كبيرا حتى الآن ولا تزال مستمرة، معربا عن ترحيبه بإتاحة الفرصة لإطلاع الكونجرس على مسارها وتقدمها، ومشددا على أن التواصل مع المشرعين سيظل قائما بصورة منتظمة.