تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين

عرضت قناة «إكسترا لايف» بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة سير اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس اللجنة عن تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية صباح اليوم، نتيجة صعوبة دخول الموظفين إلى مقر اللجنة، ما أدى إلى تأخير بدء العملية الانتخابية بها.

انتظام العمل بعد التأخير

وأوضح أنه تم استئناف العمل في اللجنة بانتظام، مع استمرار باقي اللجان في استقبال الناخبين بشكل طبيعي، مع متابعة دقيقة من غرف العمليات لضمان سير التصويت بسهولة ويسر.

حرص الهيئة على حقوق الناخبين

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها بضمان ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل سهولة وشفافية، ومعالجة أي معوقات فور حدوثها.