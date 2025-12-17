قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفراعنة جاهزون.. منتخب مصر يبدأ مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوي
ديمبلي فى المقدمة .. ما هو ترتيب محمد صلاح فى جوائز ذا بيست .. وعلى من تفوق الفرعون المصري
محافظ بورسعيد يقدم العزاء لأسرة السباح يوسف محمد ويوجه بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالحادث
قاضي قضاة فلسطين: دور مصر تجاه القضية ممتد وتاريخي.. ومنع مخطط التهجير
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

عرضت قناة «إكسترا لايف» بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة سير اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وفي هذا السياق، أعلن رئيس اللجنة عن تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية صباح اليوم، نتيجة صعوبة دخول الموظفين إلى مقر اللجنة، ما أدى إلى تأخير بدء العملية الانتخابية بها.

انتظام العمل بعد التأخير

وأوضح  أنه تم استئناف العمل في اللجنة بانتظام، مع استمرار باقي اللجان في استقبال الناخبين بشكل طبيعي، مع متابعة دقيقة من غرف العمليات لضمان سير التصويت بسهولة ويسر.

حرص الهيئة على حقوق الناخبين

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها بضمان ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل سهولة وشفافية، ومعالجة أي معوقات فور حدوثها.

