محافظات

انتظام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء وسط إجراءات مشددة

الاقبال في طور سيناء
الاقبال في طور سيناء
ايمن محمد

انطلقت، اليوم الأربعاء، جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، شملت انتشارًا مكثفًا لرجال المرور لتنظيم الحركة المرورية وتوجيه المواطنين إلى التحويلات التي جرى تنفيذها لتسهيل دخول وخروج الناخبين من مقار اللجان الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، في أجواء هادئة، مع توافد محدود للناخبين في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات أن جميع القضاة المشرفين على الانتخابات حضروا قبل موعد فتح اللجان، وتم الانتهاء من تجهيز أوراق الاقتراع وكشوف الناخبين، مع متابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمدن التي تُجرى بها الانتخابات.

وأوضح المركز أن اللجان جرى تجهيزها على أعلى مستوى، وتزويدها بكميات كافية من الأحبار، إلى جانب توفير كراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن سهولة التصويت دون معوقات أو شكاوى قد تؤثر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 10 لجان انتخابية بالدائرة الثانية على مستوى المحافظة، تضم لجنة عامة و9 لجان فرعية، موزعة بواقع 6 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من وأبو زنيمة، إضافة إلى مقرين انتخابيين بمدينة رأس سدر، بينما تقع اللجنة العامة بمدينة طور سيناء.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الثانية 67 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة، بواقع 16 ألفًا و421 ناخبًا بمدينة رأس سدر، و6 آلاف و135 ناخبًا بمدينة أبو زنيمة، و5 آلاف و420 ناخبًا بمدينة أبو رديس، و39 ألفًا و966 ناخبًا وناخبة بمدينة طور سيناء.

