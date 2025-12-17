قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة

محمد الطحاوي

تفقد المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز حدائق العاشر لجنة السادات الثانوية بنات العامة، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور المحاسب أيمن رضا، أمين عام جمعية المستثمرين، والمهندس هيثم عتمان، معاون رئيس الجهاز، وعددا من القيادات التنفيذية بالجهاز.

اطمأن رئيس الجهاز على جاهزية المقار واللجان، وتواجد جميع القضاة والمستشارين والمراقبين في اللجان الخاصة بهم، مؤكدا أنه تم فتح جميع اللجان في موعدها المقرر لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، دون ورود أي معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية.

وتواصل اللجان الانتخابية في محافظة الشرقية فتح أبوابها لاستقبال الناخبين على مدار يومين (الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر الجاري) في المواعيد المقررة للتصويت، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ يبلغ (٤ مليون و٣٨٠ ألف و٧٤٨ ناخب وناخبة) يدلون بأصواتهم أمام (٨٦٧ ) مركزاً انتخابياً يضم (٩٢٥ ) لجنة فرعية و ( ٨ ) لجان عامة، للمنافسة ما بين (٣٨ ) مرشحاً فردياً علي (١٩) مقعداً فردياً تحت قبة مجلس النواب ٢٠٢٥.

العاشر من رمضان العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025

