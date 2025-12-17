محاولات مكثفه لرفع عربة قطار المنوفية الخارجة عن القصبان.. شاهد

يكثف رجال الصيانة بهيئة السكك الحديدية من جهودهم لرفع اثار خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة الحامول بمركز منوف في محافظة المنوفية.

كان ركاب القطار 544 المتجه من طنطا إلى القاهرة قد فوجئوا بخروج العربة الثالثة عن القضبان وذلك خلال وجوده بمحطة الحامول.

وتسبب الحادث في حالة من الذعر بين ركاب القطار وتم اخلاء القطار دون وقوع اي اصابات.

فيما تم سحب باقي عربات القطار المتجه الي أشمون وتم عمل تحويلة مؤقتة لمنع توقف حركة القطارات.

وتم الدفع بعدد من عمال الهيئة القومية لسكك حديد مصر لرفع اثار خروج عربة القطار عن مسارها.

كما تم الاستعانه بعدد من العمال بالوحدة المحلية لرفع اثار الحادث.

وتجري الأعمال علي قدم وساق لسرعة رفع عربة القطار وأعادة حركة القطارات علي الطريق.