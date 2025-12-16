فصل طالبة بتربية رياضية في المنوفية لتسببها في نشوب مشاجرة بين الطلاب

اصدر الدكتور عماد السرسي عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، قرارا بفصل طالبة مقيدة بالمستوى الأول بالكلية عن العام الجامعي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على مواد القانون (٤٩) لسنه ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وعلى ما انتهى اليه التحقيق الذي أجرى في هذا الشأن مع الطالبة المذكورة لقيامها بالخروج على مقتضى القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وذلك لأنها صدر منها ما يسوء للكلية والجامعة بألفاظ وسلوكيات تتنافى مع التعليمات والشروط الواجب توافرها في الطالب الجامعي وعدم التزامها بمعايير وآداب الجامعة مع بعض الطلاب مما تسبب في نشوب مشاجرة بين الطلاب مع بعضهم البعض وذلك داخل الحرم الجامعي وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيق وبالأوراق.

وقرر عميد الكلية فصل الطالبة المقيدة بالمستوى الأول بالكلية عن العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥م لمدة شهر من الكلية (أربعة أسابيع على ان يكون ابتداء من يوم ٢٠٢٥/١٢/١٥م وحتى نهاية يوم ٢٠٢٦/١/١٣م وذلك لما نسب إليها في هذا الشأن.

كما تقرر إخطار الطالبة وولى الأمر والجهات المعنية بالقرار، مع حفظ القرار الصادر في هذ الشأن في ملف الطالبة المذكورة بالكلية وإعلان القرار بلوحة الإعلانات بالكلية وعلى موقع الكلية بالإنترنت.