مصرع طالب جامعي في مشاجرة مع سائق توك توك بالمنوفية

لقي طالب جامعي مصرعه على يد سائق توك توك ونجل عمه على كوبري دروة بمركز أشمون، إثر نشوب مشاجرة بينهم.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون بمصرع طالب جامعي بكلية الحقوق إثر مشاجرة على كوبري دروة.

بالانتقال، تبين مصرع الطالب نادر السيد، طالب بكلية الحقوق، إثر نشوب مشاجرة مع سائق توك توك، فاستعان بنجل عمه الذي طعن المجني عليه بآلة حادة، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم لعرضها على الطب الشرعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية دروة الذين أكدوا أن الطالب الراحل كان طيبا وأخلاقه طيبة، وكان يعمل مع الدراسة لتوفير متطلبات المعيشة ومساعدة أسرته.