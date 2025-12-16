30 ديسمبر أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على ابنتي شقيقه في البحيرة

حددت محكمة استئناف إسكندرية، جلسة 30 ديسمبر 2025 لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين، بإحدى قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك أمام محكمة جنايات دمنهور الدائرة الرابعة عشر.



تعود أحداث الواقعة في غضون أغسطس الماضي، إذ تلقى مأمور مركز شرطة دمنهور بلاغا من والدة الصغيرتين متهمة العم ويدعى م.أ.غ، 55 عاما، مقيم إحدى قرى مركز دمنهور بهتكه عرض الصغيرتين، 6 سنوات، بمحله الكائن بجوار منزلهما الكائن بذات الدائرة.

وباشرت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التي جاءت مؤكدة صحة الواقعة بالاضافة لورود تقرير الطب الشرعي مؤيدة وموافقة لما جاء بأقوال الصغيريتن.

ومن جانبه قال عبد الرحمن البسطويسي، المحامي المدعي بالحق المدني عن الصغيرتين، إن الواقعة تمثل جريمة مكتملة الأركان قانونا وإنسانيا، مشيرا إلى أن المتهم استغل صلة القرابة وصِغر سن المجني عليهما ومكان الواقعة لارتكاب فعلته، وهو ما يشدد من جسامة الجريمة وخطورتها على المجتمع.

وأضاف محمد عبد الرحمن حمادة، المحامي المتخصص في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، محامي الصغيرتين، أن أوراق الدعوى جاءت قوية ومتكاملة خاصة في ضوء تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة وتقرير الطب الشرعي الذي توافق مع أقوال الصغيرتين.