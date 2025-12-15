قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هددت وشتمت زملاءها على فيسبوك.. فصل طالبة بكلية التربية الرياضية بالمنوفية لمدة شهر

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
مروة فاضل

أصدر الدكتور عماد عبد الفتاح السرسي عنيد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، قرارا بفصل طالبة مقيدة بالمستوى الأول بالكلية عن العام الجامعي لمدة شهر لقيامها بالخروج على مقتضى القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وذلك لأنها في يوم سابق على قيد الأوراق قامت بالسب والشتم والتهديد لطالب ولطالبات أخريات وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيق وبالأوراق .

وقرر عميد الكلية فصل  الطالبة المقيدة بالمستوى الأول بالكلية عن العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥م لمدة شهر من الكلية (أربعة أسابيع على أن يكون ابتداء من يوم ٢٠٢٥/١٢/١٣م وحتى نهاية يوم ٢٠٢٥/١/١١م وذلك لما نسب إليها في هذا الشأن  وإخطار الطالبة وولى الأمر والجهات المعنية بالقرار، وحفظ القرار الصادر في هذ الشأن في ملف الطالبة المذكورة بالكلية، وإعلان القرار بلوحة الإعلانات بالكلية وعلى موقع الكلية بالانترنت.

المنوفية جامعة المنوفية فصل طالبة كلية التربية الرياضية تهديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

الصادرات

هدى عبد الفتاح: الشراكة المصرية-القطرية تدخل مرحلة استراتيجية بدعم استثمارات 7.5 مليار دولار

جمعية رجال أعمال اسكندرية

رجال أعمال الإسكندرية: تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر بـ12.8 مليار جنيه خلال 2025

مدينة العلمين الجديدة

مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات يستكمل جولته بمدينة العلمين الجديدة

بالصور

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد