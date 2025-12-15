هددت وشتمت زملاءها على فيسبوك.. فصل طالبة بكلية التربية الرياضية بالمنوفية لمدة شهر

أصدر الدكتور عماد عبد الفتاح السرسي عنيد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، قرارا بفصل طالبة مقيدة بالمستوى الأول بالكلية عن العام الجامعي لمدة شهر لقيامها بالخروج على مقتضى القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وذلك لأنها في يوم سابق على قيد الأوراق قامت بالسب والشتم والتهديد لطالب ولطالبات أخريات وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيق وبالأوراق .

وقرر عميد الكلية فصل الطالبة المقيدة بالمستوى الأول بالكلية عن العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥م لمدة شهر من الكلية (أربعة أسابيع على أن يكون ابتداء من يوم ٢٠٢٥/١٢/١٣م وحتى نهاية يوم ٢٠٢٥/١/١١م وذلك لما نسب إليها في هذا الشأن وإخطار الطالبة وولى الأمر والجهات المعنية بالقرار، وحفظ القرار الصادر في هذ الشأن في ملف الطالبة المذكورة بالكلية، وإعلان القرار بلوحة الإعلانات بالكلية وعلى موقع الكلية بالانترنت.