لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية

توفت طالبة بالصف السادس الابتدائي بإحدى قري مركز الشهداء في محافظة المنوفية أثناء حضورها طابور الصباح.

حيث فوجئ العاملون والطلاب بمدرسة دناصور الابتدائية بسقوط الطالبة ملك بالصف السادس الابتدائي أثناء وقوفها بطابور الصباح.

وبالكشف عليها تبين وفاتها حيث إنها كانت مريضة ولديها تاريخ مرضي.

وقال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية، إن الطالبة كانت تستعد للمشاركة في الإذاعة المدرسية بالصف السادس الابتدائي وتوفت فجأة وسقطت أثناء طابور الصباح.

ونفي وكيل الوزارة ما تردد حول سقوط الطالبة من الطابق الخامس من مدرستها مؤكدا أن الوفاة طبيعية ولا يوجد فيها شبهة والطالبة لديها تاريخ مرضي سابق.

وأوضح أنه تم نقل الطالبة إلي الوحدة الصحية فور وقوعها إلا أنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفت.

وقدم وكيل الوزارة خالص العزاء لأسرة الطالبة ملك وسط دعوات لها بالرحمة والمغفرة.