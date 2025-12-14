الألف يوم الذهبية تبدأ بخطوة.. انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالمنوفية

شهد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك بالمركز الصحي بشبين الكوم، والتي تُنفذ خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر 2025، تحت شعار «الألف يوم الذهبية تبدأ بخطوة».

جاء ذلك بحضور الدكتورة آمال العربي مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية، والدكتورة جيهان الشاذلي مدير إدارة شبين الكوم الطبية، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز مفاهيم الصحة الإنجابية، وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل.

وتهدف الحملة إلى التوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية، من خلال جميع أماكن تقديم الخدمة بالوحدات الصحية على مستوى المحافظة، إلى جانب العيادات المتنقلة، بما يضمن وصول الخدمة إلى مختلف الفئات المستهدفة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا وعمل ندوات تثقيفية ومعارض للمنتجات اليدوية على هامش الفعاليات .

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة للاهتمام بصحة الأسرة المصرية، والتركيز على مرحلة الألف يوم الذهبية لما لها من تأثير مباشر على صحة الأم ونمو الطفل، مشيرًا إلى أن المديرية حريصة على توفير خدمات تنظيم الأسرة مجانًا وبأعلى معايير الجودة، مع تكثيف التوعية الصحية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الحملة، والتأكد من توافر الفرق الطبية والمستلزمات اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين بمحافظة المنوفية.