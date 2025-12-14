أحمد موسى يوجه رسائل مهمة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس إدارة نادي الزمالك ناس محترمين برئاسة الكابتن حسين لبيب وعليهم تقديم كل ما لديهم من مستندات خاصة بإجراءات تمت بخصوص أرض أكتوبر.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب أن تكون هذه المستندات جاهزة، معلقا: عشان لو حصل في الأمور أمور يبقى عندهم ورق غير كده هيكون فيه مشاكل.



وقال إنه تم دعم النادي وتحدثنا كثيرًا في هذا الملف وقالوا رأيهم، مؤكدا أن ما تم مع نادي الزمالك لم يحدث مع أحد غيره وموقفنا دعم للجميع وللبلد والجماهير.

وأكد أنه عندما يكون هناك أخطاء يجب معرفة ما الذي أوصلنا لهذا، موضحا أن جماهير الزمالك ومحبيه لن يعاقبهم أحد والموضوع متعلق بأرض ومجلس إدارة وإجراءات.

موافقة الرئاسة أو هيئة المجتمعات

واختتم أنه كان هناك إجراءات تمت ما كان ينبغي أن تتم دون موافقة الرئاسة أو هيئة المجتمعات العمرانية ومعرفة مصير أكثر من 800 مليون جنيه، ولا نشكك في ذمة أحد والنيابة تفحص هذا الأمر.

