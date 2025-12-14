محافظ المنوفية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2026

اعتمد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجدول الزمني لإمتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير للعام الدراسي 2025 / 2026 لصفوف المراحل التعليمية المختلفة بكافة الادارات التعليمية بنطاق المحافظة ، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

من جانبه أوضح مدير مديرية التربية والتعليم أن الخريطة الزمنية لامتحانات نهاية الترم العام للعام الدراسي الحالي بدأً من 10/1/2025 وحتى 22/1/2026 للمراحل الابتدائية والاعدادية والصف الاول والثاني الثانوي العام ، على أن تبدأ امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني من 27/12/2025، مؤكداً على أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بشأن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديري الادارات التعليمية برفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس لتوفير جو من الهدوء للطلاب ، موجهاً التربية والتعليم بتفعيل غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.