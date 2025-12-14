قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالرقابة والتكويد.. المحاصيل المصرية تفرض نفسها بقوة بالأسواق العالمية

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
شيماء مجدي

تشهد حجم الصادرات الزراعية المصرية قفزات غير مسبوقة لعدة دول، حيث فرضت المنتجات الزراعية المصرية نفسها بقوة فى الدول الأخري بعد فتح العديد من الأسواق بالدول الأخري .

عوامل زيادة حجم الصادرات الزراعية 
 

ومن جانبه ، قال السيد عباس المدير الفنى بالحجز الزراعى التابع لوزارة الزراعة،  إن مصر تقدمت فى حجم الصادرات الزراعية تقدما ملحوظا   نتيجة لعدة عوامل أبرزها اهتمام الحجر الزراعى بتشديد الرقابة على الحاصلات قبل تصديرها ، فضلا عن وفرض منظومة تكويد المزارع على المزارعين ووصل عدد المحاصيل الخاضعة للتكويد إلي 11 محصولًا والتى سهلت معرفة كل محصول ومصدره وتتبع مساره ليصل إلي الدول الأخري ، معلقا :" أن العام لم ينتهِ بعد، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام مع نهايته" .

وأشار "عباس" خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أن المنتجات الزراعية المصرية لها سمعة طيبة فى الدول الأخري،  موضحا أن فتح الأسواق بالخارج له دور كبير في تعظيم حجم الصادرات الزراعية. 

وأوضح" المدير الفنى بالحجز الزراعى التابع لوزارة الزراعة" أنه خلال ال 10 سنوات الأخيرة تم فتح أكثر من 93 سوقا جديدة، بينها أسواق كانت صعبة الفتح مثل اليابان أمام الصادرات الزراعيةالمصرية، وذلك بعد مفاوضات عديدة والتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية .

الصادرات الزراعية المصرية

أهم المحاصيل التصديرية 

وأضاف أن الموالح تأتى فى صدارة الصادرات الزراعية ولها سمعة طيبة فى الدول الأخري ثم يليها البطاطس ، كما تحتل مصر المركز الأول فى تصدير الفراولة المجمدة. 

ونوه المهندس السيد عباس إلى أن من أهم عوامل زيادة الصادرات الزراعية المصرية زيادة الإنتاجية للمحاصيل نتيجة تطبيق الإرشادات والتوصيات التى يطلقها الحجر الزراعى للمزارع التى يتم تصدير محصولها ليطابق المحصول اشتراطات الدولة المستوردة.

خطة وزارة الزراعة في زيادة حجم الصادرات الزراعية 
 

وكشف "عباس"  عن خطة الوزارة متمثلة فى الحجر الزراعى لزرادة حجم الصادرات الزراعية خلال الفترة القادمة وهى فتح أسواق جديدة والتوسع فى الأسواق القائمة .

الصادرات الزراعية

والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كشف عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.

ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، 

تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.

وشدد وزير الزراعة على أن المعامل المصرية تعمل وفق أحدث المعايير العالمية، وتحمل شهادات «الآيزو»، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات المصدرة إلى أوروبا والأسواق الدولية.

الصادرات الزراعية المصرية

وأضاف أن الدولة مستمرة في التوسع الزراعي من خلال مشروعات مثل الدلتا الجديدة ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي، ما أدخل مساحات جديدة قابلة للتصدير ضمن منظومة الإنتاج
 

الصادرات الصادرات الزراعية زيادة حجم الصادرات الموالح الصادرات الزراعية المصرية الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

ترشيحاتنا

حسام عبدالمجيد

رحيل حسام عبدالمجيد وبديل جديد.. الزمالك يخطط لـ ميركاتو يناير

متهم - أرشيفية

خناقة على ثمن مشاريب .. مدرب جيم يطعن أجنبيا ببولاق الدكرور

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 199 متهما بالهيكل الإداري

بالصور

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات

فيديو

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد