الصف الثاني لمنتخبات شمال إفريقيا تُسقط أبطال آسيا والخليج في كأس العرب
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
ولاء عبد الكريم

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت قفزة تاريخية غير مسبوقة بنهاية عام 2024 بعدما سجلت 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع. 

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى الصياد خلال فعاليات افتتاح معرض فود أفريكا وباك بروسيس 2025.

وأوضح الوزير خلال الدورة العاشرة من معرض فوود أفريكا اليوم الثلاثاء في سياق حديثه عن الدور التنموي للقطاع، أن النمو القوي للصادرات يعكس نجاح خطط الدولة في تعزيز قدرة المنتج الزراعي على المنافسة عالمياً، إلى جانب التوسع في مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة منظومة التصدير وزيادة العائد الاقتصادي.

 وأشار إلى أن القطاع الزراعي أصبح أحد أهم محركات النمو المستدام والتنمية الريفية في مصر.

ارتفاع الصادرات

وذكر فاروق أن قيمة الصادرات ارتفعت من 6.5 مليار دولار في 2021 إلى 9 مليارات دولار في 2024، فيما بلغ حجم الصادرات نحو 7.5 مليون طن تشمل أكثر من 400 منتج زراعي تم تصديرها إلى أكثر من 160 دولة. وأضاف أن القطاع يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ على 24% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية ويوفر فرص عمل لأكثر من ربع القوة العاملة.

وشدد الوزير على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة، موضحاً أن الوزارة تعتمد منظومة متكاملة تشمل التتبع والرقابة والمعامل المركزية المعتمدة لضمان مطابقة المنتجات لمتطلبات الأسواق العالمية. 

واختتم بتأكيد أهمية معرض فود أفريكا في ربط المنتجات المصرية بالمشترين الدوليين ودعم خطط التوسع التصديري.

وزير الزراعة الصادرات الزراعية نمو الصادرات القطاع الزراعي الحاصلات الغذائية

