وزير الزراعة يكشف تفاصيل هامة عن أعمال تطوير حديقة الحيوان و موعد الإفتتاح

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أنه كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء بشأن حديقة الحيوان، مشيرا إلى أن الأعمال تتم على قدم وساق، وهناك شركات عالمية تعمل في تطوير حديقة الحيوان.

وقال علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك اعتمادات للحديقة من الجهات الدولية، مؤكدا أن مساحة الحديقة تقترب من 120 فدان، وهناك بعض التحديات لأماكن بعض الحيوانات وتوفير البيئة المناسبة له.

وتابع وزير الزراعة، أن هناك تحدي الإهتمام بالأشجار، وكانت تحتاج معاملا خاصة، وتم التنسيق مع الشركات المتخصصة في ذلك

واشار علاء فاروق إلى أن حديقة الحيوان ستكون من أكبر حدائق الحيوان على مستوى العالم، مؤكدا أنه نعتمد على إعتماد الإتحاد الأوروبي لحدائق الحيوان والإتحاد الأفريقي من أجل الحصول على شهادات معتمدة.

وأستكمل تصريحاته قائلا “سيكون هناك تشغيل تجرييبي في عام 2026، وقبل نهاية العام ستكون حديقة الحيوان تعمل بكامل كفاءتها”.