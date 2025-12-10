قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اغلاق صناديق الاقتراع في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

أ ش أ

أغلقت لجان الاقتراع الفرعية أبوابها في تمام الساعة الـ 9 من مساء اليوم الأربعاء، بمعظم المراكز الانتخابية، وذلك في اليوم الأول من إعادة الإجراءات بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى على المقاعد الفردية في 30 دائرة انتخابية بداخل 10 محافظات، نفاذا لأحكام قضاء مجلس الدولة.

واستمر العمل داخل عدد من لجان الاقتراع والتي تواجد ناخبون في نطاق مجمعها الانتخابي قبل الساعة الـ 9 مساء، حيث تم إغلاق مقار المراكز الانتخابية التي تقع بها تلك اللجان، وإجراء حصر بأعداد المتواجدين واستمر العمل حتى الانتهاء من تمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وقام مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، رؤساء اللجان الفرعية التي تم إغلاقها، بتحرير محاضر إجراءات أثبتوا فيها أعداد الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات، وأعداد بطاقات التصويت التي لم تُستخدم.

وعقب انتهاء تصويت آخر المواطنين الموجودين داخل حرم المراكز الانتخابية، أشرف المستشارون رؤساء اللجان الفرعية، على عملية إغلاق صناديق الاقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة المخصصة لهذا الغرض، مع إغلاق كافة الأبواب والنوافذ بمقار تلك اللجان، ووضع الأختام اللازمة أعلاها - والمعدة لذلك الأمر خصيصا - وتركها في حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة المكلفة بتأمين المراكز الانتخابية، على أن تستأنف اللجان عملها مرة أخرى اعتبارا من التاسعة من صباح الغد، في ثاني أيام التصويت. 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أكدت أن عددا من اللجان الانتخابية في مجموعة من المحافظات، شهدت على مدى ساعات اليوم، إقبالا كبيرا وملحوظا من جانب الناخبين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب التي تشهد تنافسا في هذه الجولة الانتخابية، 58 مقعدا فرديا في 2372 لجنة اقتراع فرعية، بإجمالي من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 16 مليونا و 43 ألفا و 297 ناخبا.

ويأتي إجراء هذه الجولة الانتخابية في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في 29 نوفمبر الماضي، بإلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة والأمر بإعادتها بعد أخر إجراء صحيح والمتمثل في الدعاية الانتخابية.
وتُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتأتي قائمة الدوائر المُلغاة على النحو التالي:


أولا: محافظة الجيزة
الدائرة الأولى قسم الجيزة - الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أول أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشأة القناطر.
ثانيا: محافظة الفيوم
الدائرة الثالثة مركز سنورس.
ثالثا: محافظة المنيا
الدائرة الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوي - الدائرة السادسة مركز دير مواس.
رابعا: محافظة أسيوط
الدائرة الأولى قسم أول أسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز أبو تيج.
خامسا: محافظة الوادي الجديد
الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة.
سادسا: محافظة سوهاج
الدائرة السابعة مركز البلينا.
سابعا: محافظة الأقصر
الدائرة الأولى قسم الأقصر- الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز أسنا.
ثامنا: محافظة أسوان
الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز نصر النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو.
تاسعا: محافظة الإسكندرية 
الدائرة الأولى قسم أول المنتزه.
عاشرا: محافظة البحيرة
الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حماده.

