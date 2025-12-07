قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
والدة السباح يوسف محمد: ابني غرق والكل بيتفرج عليه وأطالب بمحاكمة المسئولين
باجاج كيوت.. أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 199.900 جنيه ومشروع تجاري مثالي
سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا
الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في معدلاته الطبيعية
ارتفاع حالات الانتحار في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة
أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
وفاة مدرس بنزيف حاد في المخ.. ونقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرته
أحمد موسى: الناس تعبانة ولازم ييجي الوقت اللي يجنوا فيه ثمار صبرهم وتحملهم
رابط مباشر.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الزراعة: القطاع الخاص سيشغل حديقة الحيوان وهذا موعد الافتتاح

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
محمد شحتة

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن تطوير حديقة الحيوان يتم حالياً بمشاركة مجموعة محترفة من القطاع الخاص، بالتنسيق مع جميع جهات الدولة، بما في ذلك الآثار والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى استشاريين مصريين وأجانب.

وأضاف الوزير خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور،أن العمل يشمل كامل مساحة الحديقة البالغة 112 فداناً، وأنه تم الانتهاء من النفق الذي يربط بين حديقتي الحيوان والأورمان، بالإضافة إلى مراحل تطوير بيئات الحيوانات المختلفة ونقلها إلى أماكن مؤقتة لضمان رعايتها بشكل آمن ومناسب.

وأشار إلى أن عملية نقل الحيوانات صعبة وتتطلب تجهيز بيئات مماثلة لتلك التي اعتادت عليها، لضمان راحتها ورفاهيتها، مع تطبيق أعلى معايير الرفق بالحيوان، بمشاركة خبراء من جنوب أفريقيا ودول أوروبية، مضيفا أن مناطق السافانا الأفريقية والآسيوية خضعت لتطوير كامل ضمن خطة شاملة لتقديم بيئة متوائمة مع طبيعة الحيوانات.

وأوضح الوزير أن أعمال ترميم الأماكن الأثرية والتراثية داخل الحديقة مستمرة على قدم وساق، مشيراً إلى أن هناك مرحلة تجريبية لتشغيل الحديقة قبل افتتاحها الرسمي، مع الالتزام بالاعتمادات الدولية من منظمات مثل الاتحاد العالمي للحدائق والاتحاد الأفريقي للحدائق.

وفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، أكد علاء فاروق أن التشغيل سيكون مسؤولية القطاع الخاص بالكامل، بينما ستتولى وزارة الزراعة والإدارة البيطرية الإشراف والمتابعة لضمان استدامة المشروع ورعاية الحيوانات وفق أعلى المعايير، مضيفا أن افتتاح الحديقة سيكون على مراحل بداية من افتتاح جزئي وتجريبي، قبل أن تفتح أبوابها للجمهور قبل نهاية العام المقبل.
 

الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق حديقة الحيوان ل الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

عداد الـRPM

عالم السيارات .. تعرف على أسباب تذبذب عداد الـ RPM وعدم استقرار المحرك

سيارة فورد تورس موديل 2027 الجديدة

شاهد | فورد تورس 2027 السيدان

هيونداي إلنترا AD ام تويوتا كورولا

أيهما تفضل .. هيونداي إلنترا AD أم تويوتا كورولا 2026 ؟..صور

بالصور

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

فيديو

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد