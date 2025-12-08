قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل السفير الفلسطيني بالقاهرة لتعزيز الشراكة

رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة،
أمل مجدى

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، يرافقه المستشار ناجي الناجي نائب السفير، والأستاذة شيماء الهباش مسؤولة الملف الاقتصادي وحقوق الإنسان بالسفارة.

 
هدف اللقاء تعزيز آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وخلال اللقاء، رحبت المستشارة أمل عمار بالسيد السفير ومرافقيه. مشيرة الى جهود المجلس فى دعم وتمكين المرأة المصرية فى محتلف المجالات.
كما تبادل الطرفان الرؤى حول سبل تطوير التعاون الثنائي، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات وتوسيع مساحات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء حضور كل من المهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الرئاسة، والأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام التعاون الدولي، والأستاذة داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية ومنسقة مشروعي التثقيف المالي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الأستاذة منى بغدادي ممثلة إدارة تنمية مهارات المرأة، والأستاذة آلاء الشاعر من المكتب الفني.

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
اسعار الفراخ اليوم
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
