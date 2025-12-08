قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: بعض الدول العربية تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية
مدبولي: شعار الفاو لهذا العام يؤكد أهمية التحرك الجماعي لتعزيز قدرة الدول على الصمود
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
أخبار البلد

وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهنئة بطلات الأولمبياد الخاص المصري على الإنجاز الكبير الذى تحقق والتتويج بالميدالية الذهبية فى كأس العالم لكرة السلة الموحدة 3×3 المقامة بمدينة سان خوان – بورتوريكو عقب الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة ٧ – ٦ في المباراة النهائية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالنتائج التي حققتها بطلات الأولمبياد الخاص لكرة السلة خلال البطولة، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تدخر جهدا في تقديم كل سبل الدعم والرعاية للأبطال.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تهنئة أسر البطلات على الإنجاز الذي حققه الأبناء في البطولة، حيث يعتبرون العامل الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز الذي أسعد الشعب المصري.

مرسي وزيرة التضامن بطلات الأولمبياد الخاص المصري

