وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر

تقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهنئة بطلات الأولمبياد الخاص المصري على الإنجاز الكبير الذى تحقق والتتويج بالميدالية الذهبية فى كأس العالم لكرة السلة الموحدة 3×3 المقامة بمدينة سان خوان – بورتوريكو عقب الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة ٧ – ٦ في المباراة النهائية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالنتائج التي حققتها بطلات الأولمبياد الخاص لكرة السلة خلال البطولة، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تدخر جهدا في تقديم كل سبل الدعم والرعاية للأبطال.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تهنئة أسر البطلات على الإنجاز الذي حققه الأبناء في البطولة، حيث يعتبرون العامل الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز الذي أسعد الشعب المصري.