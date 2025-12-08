قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يُشدد على دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
صدى البلد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والفريق أول خالد خليفة، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، والفريق أول صدام خليفة، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التاكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية ـ الليبية وخصوصيتها، كما شدد السيد الرئيس على دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، مثمّنًا الدور المحوري للقيادة العامة للجيش الليبي في هذا الإطار، ومؤكدًا ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. 

ومن جانبه، أعرب المشير حفتر عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه مصر والسيد الرئيس شخصياً في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والدعم الدائم الذي تقدمه للشعب الليبي منذ بداية الأزمة، مؤكدًا حرصه على مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى مع السيد الرئيس إزاء مختلف التطورات على الساحتين الليبية والإقليمية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس جدد تأكيده على دعم مصر لكافة المبادرات والجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، ولا سيما تلك التي تستهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، مشددًا على التزام مصر بمواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجيش والمؤسسات الوطنية الليبية، في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه البلدين، ولا سيما التطورات في السودان، حيث تم التوافق على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية تحفظ استقرار السودان وسيادته ووحدة أراضيه، وتم التأكيد في هذا الصدد على أن استقرار السودان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي لكل من مصر وليبيا.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء والسفير الكوري

وزير الكهرباء يستقبل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة لبحث الاستثمار في الطاقات المتجددة

مؤتمر الفاو

من أجل أغذية أفضل.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث لممثلي الـ فاو

المستشارة أمل عمار تستقبل الدكتورة منى مراد مؤسسة مؤتمر المديرات التنفيذيات

المستشارة أمل عمار تستقبل الدكتورة منى مراد مؤسسة مؤتمر المديرات التنفيذيات

بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد