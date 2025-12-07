لتطوير المنظومة التعليمية.. متحدث التعليم يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وزير التربية والتعليم

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل جديدة بشأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير التربية والتعليم لضبط وتطوير المنظومة التعليمية في مصر.



واضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماع، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع أن تم خلال الاجتماع استعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف التنفيذي لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية للصف الأول الثانوي بدايةً من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وأكمل أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استعرض أيضاً تطورات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مستعرضا ما تقدمه من فرص متعددة ومسارات متنوعة لإجراء الامتحانات تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم.

