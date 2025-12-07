متحدث الوزراء يكشف عن إجراءات صارمة لمواجهة الشائعات

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التحرك الحكومي للرد على الشائعات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا بهذا الشأن.



واضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم ، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وتابع أنه تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.