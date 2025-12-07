برلمانية: الإجراءات الاحترازية ضرورة لحماية المواطنين من انتشار العدوى

ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، اجتماع وزارة الصحة لتوضيح موقف عدوى الإصابات التنفسية والتي انتشرت خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الدولة تتحرك بخطوات جادة لضمان سلامة المواطنين في ظل التحديات الصحية الراهنة.

وشددت" سعيد " في تصريحها على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، مؤكدة أن الالتزام بارتداء الكمامات، وتجنب التجمعات غير الضرورية، وتشديد الرقابة على المنشآت الخدمية، خط الدفاع الأول للحد من انتشار العدوى.

وأكدت عضو النواب على أن المسئولية الآن مشتركة بين المواطن والجهات التنفيذية لضمان مرور هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة.



وأضاف عبدالغفار ، خلال مؤتمر صحفي ، للاعلان الوضع الوبائي في مصر ، أن الأمور طبيعية وننصح في توخي الحذر واستخدام الإجراءات الطبية المتوقعة من شرب السوائل والتهوية السليمة والراحة التامة لمن يظهر عليه أعراض الانفلونزا .



لقاح الانفلونزا

وأكد وزير الصحة، أن اللقاح الموسمي الانفلونزا وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للإصابة جيد للغاية ويحد من شدة الأعراض

