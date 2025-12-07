نفي واعتراف وطمأنة.. تفاصيل مؤتمر وزير الصحة عن الوضع الوبائي في مصر

شائعات ومعلومات مغلوطة ، هذا ما بدأ به وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ، المؤتمر الصحفي للاعلان عن الوضع الوبائي في مصر والرد علي الشائعات التي تشير الي وجود فيروسات جديدة أو متحورات لم يتم الإعلان عنها .

لايوجد فيروسات أو متحورات جديدة

وفي هذا الصدد أكد الدكتور خالد عبدالغفار ، عدم رصد لاي متحورات جديدة للفيروسات التنفسية من الانفلونزا أو غيرها مشيرا إلي أن الوزارة ليس لديها ما تخفيه وليس لها مصلحة في ذلك وفي الوقت نفسه ليست محل اتهام .

وزير الصحة : رصدنا ارتفاع لحالات الانفلونزا العادية هذا العام

وأكد وزير الصحة والسكان ، أن معدلات الإصابة بمرض الانفلونزا من النوع H1N2 وهو النوع المتعارف مرتفعة عن العام الماضي ولكنها في الوقت ذاته ليست مرتفعة في حدتها مشيرا إلي وجود نظام ترصد علي قدر كبير من العلم والوعي يقوم برصد وتحليل ووضع الخطط عن الموقف للوبائي العالمي .

رسالة طمأنة

وبعث نائب رئيس مجلس الوزارة برسالة طمأنة للمواطنين بشأن الوضع الوبائي مؤكدا أن الأمور طبيعية ولا داعي للخوف نهائيا لاسيما أن الفيروسات التنفسية الموجود هي نفسها المتواجدة كل عام ، وفيما يخص فيروس ماربورج تنفي بشكل قاطع وجود أي حالات في مصر مكتشفة .

مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية

قال الدكتور عمرو قنديل ، نائب وزير الصحة الطب الوقائي، إن الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية ولا وجود لأي فيروسات تنفسية أو غيرها جديدة

حالات الانفلونزا المنتشرة بين الأطفال طبيعية

وأضاف قنديل، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الوضع الوبائي في مصر ، أن حالات الانفلونزا المنتشرة بين الأطفال طبيعية في مثل هذا الوقت من العام ولايوجد مبرر لغلق مدارس أو فصول دراسية، مشيرا إلى أن أي طفل مصاب بنزلات البرد العادية يلزم الراحة وتناول السوائل مع الاهتمام بالنظافة الشخصية.

مصادر غير علمية وجهات مغرضة .. وزير الصحة عن شائعات انتشار فيروسات جديدة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة والسكان، أن ما يتردد من شائعات عن وجود فيروسات أو متحورات جديدة نابع من جهات غير علمية أو جهات مغرضة لإثارة الرأي العام بالشائعات

وزير الصحة : لم نهرب من المسئولية

وأضاف عبدالغفار ، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الوضع الوبائي في مصر، أن الوزارة تراهن علي وعي المواطن المصري تجاه الشائعات مشيرا إلي أن توجه الوزارة التوعية ونشر الثقافة علي الرغم من وجود معلومات مغلوطة أن الوزارة تهرب من مسئوليتها علي عكس الحقيقة تماما فنحن لسنا مسئولين عن انتشار الفيروسات أو أي مرض.