ترامب: أشعر بخيبة أمل من زيلينسكي

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شعوره بـ"قليل من خيبة الأمل" تجاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على خلفية عدم اطلاع الأخير على أحدث مقترح سلام مدعوم من الولايات المتحدة، وذلك وفق تصريحات أدلى بها الأحد في مركز كينيدي.

وقال ترامب إن واشنطن أجرت محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين أوكرانيين، بمن فيهم زيلينسكي، مشيرًا إلى أنه تفاجأ من عدم مراجعة الرئيس الأوكراني للاتفاق رغم مرور ساعات على تسليمه له.

وأضاف ترامب أن روسيا تفضل السيطرة على كامل الأراضي الأوكرانية، معتبرًا أن موسكو "راضية" عن خطة السلام الأمريكية، بينما لا يبدو أن زيلينسكي يشارك هذا الرضا، رغم أن "شعبه يحبها"، بحسب تعبيره.

وجاءت تصريحات ترامب عقب انتهاء جولة من المحادثات بين المفاوضين الأمريكيين والأوكرانيين في ميامي نهاية الأسبوع دون تحقيق تقدم ملموس، وسط استمرار الخلاف حول قضايا الأراضي والضمانات الأمنية التي تشكل جوهر المقترح الأمريكي.