نجل الرئيس الأمريكي: ترامب قد ينسحب من دعم أوكرانيا

قال نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الأحد/، إن والده قد ينسحب من دعم أوكرانيا، حيث لم تظهر أي بوادر على إحراز تقدم في المحاولة الأخيرة للتوسط لإنهاء الحرب مع روسيا منذ اندلاعها في عام 2022.



وانتقد ترامب الابن، بحسب ما نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، الفساد في أوكرانيا في عهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضفيا أن الحرب هناك ليست قضية كبيرة بالنسبة للأمريكيين، حيث إنها تأتي في مرتبة أقل بكثير من قضية مثل الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات في الولايات المتحدة.



وتعد تعليقات نجل ترامب الدليل الأكبر على تزايد إحباط الإدارة الأمريكية من محاولات التوسط لتحقيق السلام في أوكرانيا.

