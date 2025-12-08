"العقرب المصري".. أول مسيرة أرضية غير مأهولة محليا وتنفذ المهام الخطيرة بأمان| صور

كشفت مصر عن أول مسيرة أرضية غير مأهولة محليًا باسم "عقرب" خلال معرض إيديكس 2025، المسيرة متعددة الاستخدامات، يمكنها تنفيذ مهام قتالية والاستطلاع، ثم العودة بأمان، ما يحمي الجنود والقوات.

المسيرة أيضا مزودة بستة أرجل، وقادرة على السير في جميع أنواع الأراضي، ويمكن تجهيزها بمنصات إطلاق مختلفة مثل سلاح نصف بوصة، وأجهزة إعاقة، وأجهزة تنصت، وكاميرات، أو حتى مركبة انتحارية.

جاء مشروع "عقرب" نتيجة التعاون بين مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، وشركة هافيلسان التركية، ويستهدف السوق الإفريقي، مع إدخال تكنولوجيا التصنيع المتقدمة.

تعمل المسيرة بمحرك كهربائي ويمكن التحكم بها بريموت كنترول عن بعد حتى 1000 متر، أو العمل بشكل ذاتي بالكامل دون تدخل بشري.