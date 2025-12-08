قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"العقرب المصري".. أول مسيرة أرضية غير مأهولة محليا وتنفذ المهام الخطيرة بأمان| صور

أول مسيرة أرضية "العقرب"
أول مسيرة أرضية "العقرب"
كريم الخطيب

كشفت مصر عن أول مسيرة أرضية غير مأهولة محليًا باسم "عقرب" خلال معرض إيديكس 2025، المسيرة متعددة الاستخدامات، يمكنها تنفيذ مهام قتالية والاستطلاع، ثم العودة بأمان، ما يحمي الجنود والقوات.

المسيرة أيضا مزودة بستة أرجل، وقادرة على السير في جميع أنواع الأراضي، ويمكن تجهيزها بمنصات إطلاق مختلفة مثل سلاح نصف بوصة، وأجهزة إعاقة، وأجهزة تنصت، وكاميرات، أو حتى مركبة انتحارية.

جاء مشروع "عقرب" نتيجة التعاون بين مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، وشركة هافيلسان التركية، ويستهدف السوق الإفريقي، مع إدخال تكنولوجيا التصنيع المتقدمة.

تعمل المسيرة بمحرك كهربائي ويمكن التحكم بها بريموت كنترول عن بعد حتى 1000 متر، أو العمل بشكل ذاتي بالكامل دون تدخل بشري.

المسيرات الأرضية إيديكس 2025 مصنع قادر هيئة العربية للتصنيع أول مسيرة أرضية

