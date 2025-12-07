المبعوث الأمريكي يعلن رسميًا: لا تدخل بري في أوكرانيا.. وروسيا تُدمّر 77 مُسيّرة

صرّح المبعوث الرئاسي الأمريكي، كيث كيلوج، أمس السبت، بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات عسكرية إلى أوكرانيا.

وقال كيلوج خلال كلمة في منتدى رونالد ريجان للدفاع الوطني في كاليفورنيا: "لن نرسل قوات"، وذلك ردًا على سؤال حول الضغط على روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وفي هذه الأثناء، استطاعت قوات الدفاع الجوي الروسية اعتراض وتدمير 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.