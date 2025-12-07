طب الإسكندرية تطلق قافلة طبية شاملة لخدمة مركز التأهيل المهني بالسيوف

أطلقت كلية الطب بجامعة الإسكندرية قافلة طبية موسعة إلى مركز التأهيل المهني بالسيوف، لتقديم خدمات صحية وعلاجية في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الجامعة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.



وجاءت القافلة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، بمشاركة عدد من كليات ومراكز الجامعة، من بينها طب الأسنان والصيدلة والتمريض والطفولة المبكرة ومعهد البحوث الطبية والمعهد العالي للصحة العامة وكلية علوم رياضة بنات، إلى جانب جمعية الروتاري، بما يعكس تكامل الجهود لخدمة المجتمع.



وأكد الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومقرر لجنة القوافل، أن القافلة قدمت خدمات طبية متكاملة لـ361 حالة في مختلف التخصصات، شملت الباطنة والأطفال والرمد والنساء والتوليد والأنف والأذن والعظام والأمراض الصدرية والجلدية، موضحًا أنه تم توفير الأدوية مجانًا وتحويل 35 حالة تتطلب متابعة متقدمة إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج.



وأشار إلى أن تنظيم القوافل الطبية يأتي ضمن التزام الجامعة برسالتها لخدمة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي، مؤكدًا استمرار تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية في مناطق مختلفة من المحافظة.

