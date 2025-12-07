قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
التعادل الايجابي يحسم مباراة وست هام يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي
تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواها الأخير في طوخ
سرقة مقابر القليوبية| القصة الكاملة لفيديو الاستيلاء على رفات الخصوص.. تربي يكشف لـ “صدى البلد”
أكلة شتوية .. طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل بأسهل الخطوات
مصر تفوز بتنظيم البطولة الأفريقية للمصارعة 2026 بالإسكندرية
حرب أهلية .. هؤلاء هاجموا محمد صلاح بعد تصريحاته ضد سلوت
شائعات.. وزير الصحة: تلقينا 424 ألف إشارة بوجود فيروسات تنفسية منذ يناير

الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
محمد البدوي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، مما استدعى ردا حاسما من وزارة الصحة على هذا الشأن.

من جانبه؛ قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الوزارة رصدت خلال الأيام الماضية عددًا كبيرًا من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بظهور فيروسات تنفسية جديدة أو موجات غير معلنة من فيروس كورونا. 

بداية فصل الشتاء

وأكد الوزير على أن هذه الشائعات تسببت في إزعاج عدد كبير من الأسر، خاصة مع بداية فصل الشتاء وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية الموسمية.

فيروس تنفسي جديد 

وأوضح عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الشائعات المتداولة شملت حديثًا عن فيروس تنفسي جديد مجهول المصدر، بالإضافة إلى مزاعم بشأن ظهور سلالة جديدة من كورونا داخل البلاد، إلى جانب حالة من الخلط بين أعراض نزلات البرد والالتهابات التنفسية التي تنتشر عادة في هذا الوقت من العام.

وشدد وزير الصحة على أن جميع ما يثار حول فيروسات غامضة أو موجات خفية من كورونا لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الوضع الوبائي في مصر مستقر، وأن المنظومة الصحية تعمل على مدار الساعة من خلال فرق الترصد والقطاع الوقائي لرصد أي مستجدات أو تغيرات غير طبيعية في معدلات الإصابة.

تزايد الأمراض التنفسية

ودعا عبدالغفار المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، مشيرًا إلى أهمية تحري الدقة، خاصة في ظل تزايد الأمراض التنفسية مع دخول فصل الشتاء.

424 ألف إشارة في منظومة الترصد.. و40 ألف فقط حقيقية

وفي سياق آخر، استعرض الوزير أحدث بيانات منظومة الترصد التابعة لوزارة الصحة، والتي تُعد إحدى أهم أدوات المتابعة الميدانية لرصد أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات الصحية.

وأوضح عبدالغفار أن نظام الترصد المبني على الحدث تلقى 424 ألف إشارة منذ يناير الماضي وحتى نهاية نوفمبر، مشيرًا إلى أن التحليل الفني لهذه الإشارات كشف أن 40 ألف إشارة فقط كانت حقيقية تستدعي المتابعة والتدخل، بينما لم يتجاوز عدد البلاغات المرتبطة بصحة الإنسان ألف بلاغ خلال الفترة ذاتها.

قواعد بيانات دقيقة 

وأكد وزير الصحة أن المنظومة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة تشمل المرور الميداني المستمر، والمتابعة الدورية، وما يرد من شكاوى عبر الخط الساخن وبوابة شكاوى مجلس الوزراء، ما يسمح بتتبع الملاحظات الواردة من مختلف المحافظات، ويمكّن فرق التفتيش من اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية.

قدرات منظومة الترصد

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزارة مستمرة في تعزيز قدرات منظومة الترصد ورفع كفاءة الاستجابة للملاحظات، في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الصحة وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

