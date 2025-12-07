محمد علي رزق يحتفل بعيد ميلاد نجله الـ ثالث

احتفل الفنان محمد علي رزق بمناسبة عيد ميلاد نجله الثالث، حيث قام بنشر صور للعائلة، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وعلق عليها قائلاً: “أحلى ٣ سنين في حياتي”.

فيم آخر الخط

كشف الفنان محمد علي رزق في لقاء خاص لـ"صدى البلد" عن مشاركته في فيلم "آخر الخط".

وقال: “الفيلم تجربة جديدة، وآمن بها صناع العمل، وأخوض تلك التجربة من أجل السعادة، ودوري فيه مختلف، وهو فيلم به إثارة وغموض”.

يذكر أن فيلم "آخر الخط" بطولة كل من الفنانة بسمة، الفنانة بشرى، الفنان محمد القس، الفنان محمد على رزق، الفنان محمد يوسف أوزو، الفنان أحمد ثابت، الفنانة وئام مجدي، الفنان محمد جمال كلبظ، ومن تأليف وإخراج محمد السعدني.

الفيلم يجمع سبع شخصيات مختلفة تمثل “الخطايا السبع” في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، ما يعكس رؤية سينمائية فريدة تمزج بين الواقعية والرمزية.