محمد علي رزق يسلط الضوء على فيلم وثائقي لـ شادي حبشي عن علي معلول

أشاد الفنان محمد علي رزق بالفيلم الوثائقي الذي يحكي مسيرة لاعب الأهلي علي معلول.

وكتب محمد رزق على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “شادي حبشي عامل فيلم وثائقي عن علي معلول من أربع أجزاء كل جزء أحلى من إللي قبلها”.

وثائقي “طائر الأحلام” لـ معلول

وأطلق صانع المحتوى الرياضي شادي حبشي سلسلة وثائقية جديدة عن نجم الأهلي علي معلول، عبر قناته على يوتيوب “تاريخ وكورافيا”، مقدّمًا عملًا مطوّلًا يكشف تفاصيل مسيرة اللاعب من بداياته في تونس وحتى وصوله إلى النجومية داخل القلعة الحمراء.

الوثائقي جاء في عدة أجزاء، أبرزها الجزء الأول الذي حمل عنوان “معلول.. طائر الأحلام الذي طار”، وتناول فيه حبشي وإبراهيم المنيسي نشأة اللاعب ومحطات صعوده، مع تحليل لأسلوب لعبه وكيف أصبح أحد أبرز نجوم الجبهة اليسرى في تاريخ الأهلي.



وتضم السلسلة كذلك أجزاء أخرى مثل الجزء الثالث الذي يتناول مراحل مهمّة من مسيرة معلول، بينها تتويجه ببطولات كبيرة مع الأهلي، إلى جانب الحديث عن الخسارة أمام الوداد والخماسية الشهيرة من صنداونز، باعتبارها محطات صنعت شخصية اللاعب داخل الملعب.



وتُعرض السلسلة كاملة على قناة شادي حبشي عبر يوتيوب، في إطار توثيق مسيرة أحد أهم لاعبي كرة القدم العربية خلال السنوات الأخيرة. كما نشر حبشي عدة مقاطع أخرى يُشيد فيها بمعلول، واصفًا إياه بـ الأسطورة ومؤكدًا أن مثل هذه المواهب “لا تتكرر إلا كل عشر سنوات”.