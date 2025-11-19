قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غرف عمليات وطوارئ.. ننشر استعدادات محافظة القليوبية لانتخابات مجلس النواب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية للمحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و 25 نوفمبر من الأسبوع القادم، على أن تُجرى جولة الإعادة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و 18 من شهر ديسمبر القادم.


شهد الاجتماع حضور كل من الدكتور إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات ورؤساء القطاعات المعنية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال هذه الفترة الهامة.


و​أكد محافظ القليوبية أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مشددًا على الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين. 

تشكيل غرف عمليات

 كما شدد المحافظ على التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية، للخروج بالعملية الانتخابية في أفضل صورة مع توفير كافة أوجه الراحة للقائمين عليها، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام، مع الاهتمام بتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة.


​وتضمنت الإجراءات المتخذة توجيه اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة اللجان الانتخابية والمقرات والتأكد من سلامة المباني ونظافتها وتوافر الإضاءة الكافية وسلامة المداخل والمخارج بها، ورفع كفاءة الإنارة ودورات المياه، والتأكد من توافر مياه الشرب ومستلزمات النظافة، بالإضافة إلى مراجعة أماكن مبيت عناصر التأمين، كما أكد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها لضمان سهولة الحركة.

كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، مع ضرورة مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية، والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية وتواجد إدارة المدرسة خلال فترة الانتخابات، وتوافر حجرة مُحكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان بمعرفة الحماية المدنية، مع التأكد من جاهزية معدات الإطفاء والالتزام بإجراءات الوقاية من أخطار الحرائق.

 

رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات 

وفيما يخص القطاع الصحي والخدمات المساعدة، وجه المهندس أيمن عطية مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد في المستشفيات وتوفير أطقم طبية وتمريضية داخل اللجان طوال فترة الانتخابات وإعداد خطة للتأمين الطبي، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ وضمان سرعة الوصول للحالات الطارئة. 


كما شدد المحافظ على توفير أماكن انتظار للمواطنين وممرات جيدة، وعمل مظلات وسُرادق أمام مقار اللجان وأماكن جلوس مناسبة، وتوفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم خلال الإدلاء بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التضامن والشباب والرياضة التي ستجهز الصالات المغطاة حال استخدامها كلجان عامة مع التأكد من نظافتها وإضاءتها وتهويتها.


​كما تم التوجيه بتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة، مع التنسيق مع قطاع الكهرباء لتوفير مولدات كهربائية احتياطية وضمان عدم انقطاع التيار وتواجد فرق فنية للتدخل السريع، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الشبكات والمحابس وحل أي مشاكل متعلقة بإمدادات المياه أو الصرف الصحي بشكل عاجل. وشدد على تكثيف التواجد المروري في محيط اللجان الانتخابية لتنظيم الحركة المرورية وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

المشاركة واجب وطنى

وفي ختام الاجتماع، ناشد محافظ القليوبية المواطنين بالمشاركة الفعالة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، داعياً الناخبين للمشاركة بكثافة في صناعة مستقبل مصر.

