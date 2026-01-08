قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
روسيا :أي وحدات عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لقواتنا
برلمان

برلماني: دعم الصناعة والتعليم والصحة أولوية تشريعية لتعزيز الإنتاج

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد نشأت العمدة أن استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب الجديد خلال حفل استقبال النواب الجدد يمثل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية الوطنية، مشددًا على أن العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة يتطلب الانحياز الكامل لقضايا التنمية الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية التي تمثل عصب الدولة المصرية.

وأشار النائب محمد نشأت العمدة إلى أن أولوياته داخل مجلس النواب ستتركز بشكل أساسي على دعم قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، والركيزة الأساسية لزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال إن النهوض بالقطاع الصناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن الصناعة تمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد، من خلال تعظيم الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الميزان التجاري، وزيادة الصادرات.

وأوضح أن دوره البرلماني سيركز على طرح المشكلات التي تواجه المصنعين تحت قبة البرلمان، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعدد الجهات الرقابية، وتعقيد الإجراءات، والحاجة إلى مزيد من الحوافز التشريعية والتمويلية التي تشجع على التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات.

وأضاف أنه سيولي اهتمامًا خاصًا بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها القاعدة الأوسع للقطاع الصناعي، ومصدرًا رئيسيًا لتشغيل العمالة، كما أنه سيولى اهتمام كبير لقطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن تحقيق طفرة صناعية حقيقية يتطلب تكاملًا بين التشريعات البرلمانية والسياسات التنفيذية، بما يضمن استقرار مناخ الاستثمار، وتوفير بنية تحتية صناعية متطورة، وتشريعات مرنة تستجيب لمتطلبات السوق.

