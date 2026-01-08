قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

علا محمد

تحدث حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في المغرب، عن آخر تطورات حالة اللاعبين المصابين قبل مواجهة كوت ديفوار المرتقبة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال الشربيني، في مداخلة هاتفية من المغرب مع الإعلامي مدحت شلبي، عبر برنامج «يا مساء الأنوار» المذاع على فضائية MBC مصر، إن محمود حسن تريزيجيه يتمتع بعزيمة كبيرة منذ تعرضه للإصابة، موضحًا أنه يسابق الزمن من أجل التعافي والتواجد في المباراة المقبلة، إلا أنه لم يشارك في التدريبات الجماعية حتى الآن، واكتفى بالركض حول الملعب خلال مران اليوم، على أن يخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى تعافيه النهائي من الإصابة.

وأضاف أن محمد حمدي يعد من اللاعبين المقاتلين، مشيرًا إلى أن الجهاز الإداري يحاول إنهاء أزمة التأشيرة الخاصة بسفره إلى ألمانيا، وفي حال تعثر ذلك سيسافر اللاعب إلى مصر أولًا ثم إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وأكد الشربيني أن مهند لاشين شارك في التدريبات الجماعية وأصبح جاهزًا للمشاركة في اللقاء من الناحية الطبية، مطمئنًا الجهاز الفني والجماهير على حالته.

وعن الأنباء المتداولة بشأن المدير الفني حسام حسن، شدد رئيس البعثة على أن الاتحاد لم يتلق أي إخطار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخص الكابتن حسام حسن، مؤكدًا عدم وجود أي أزمات في هذا الشأن.

كما نفى الشربيني وجود أي خلاف بين مصطفى محمد وحسام حسن، مؤكدًا أن مصطفى من اللاعبين الكبار والركائز الأساسية للمنتخب، والجميع يدرك قيمته الفنية ودوره المهم داخل الفريق.

وبخصوص الجماهير، أوضح الشربيني أنه لا توجد حتى الآن أي أحاديث رسمية حول تنظيم رحلات للجماهير، متمنيًا أن يواصل المنتخب مشواره في البطولة، وأن يحظى بدعم جماهيري أكبر في حال التأهل إلى المباراة النهائية.

وتطرق الشربيني إلى ما أثير حول احتفال حسام حسن في مباراة بنين، مؤكدًا أن وسائل الإعلام المغربية لم تسلط الضوء على الأمر، كما أشار إلى أن المدير الفني دائمًا ما يشيد بدعم الجماهير المغربية، ولا توجد أي أزمة على الإطلاق.

محمود حسن تريزيجيه

