محمد حمدي يوجه رسالة مؤثرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي ويغيب عن كأس أمم أفريقيا 2025

وجه محمد حمدي، ظهير أيسر المنتخب الوطني المصري، رسالة عاطفية للجماهير وزملائه، بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخروجه رسميًا من حسابات الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات ربع النهائي للبطولة التي تستمر حتى 18 يناير الجاري.

عبر حمدي في منشوره عن حزنه لتوقيت الإصابة، واصفًا إياها بأنها "المحبطة في وقت صعب"، حيث كان يطمح لاستكمال مشواره في البطولة والمساهمة في تحقيق اللقب لمصر.

وقال اللاعب في رسالته: "الحمد لله على كل شيء"، مؤكدًا إيمانه التام رغم صعوبة اللحظة. وأضاف أنه رغم غيابه كلاعب، إلا أنه سيكون "موجودًا في ظهر زملائه ومستشارًا ومشجعًا لهم" جنبًا إلى جنب مع الجماهير المصرية حتى نهاية المشوار. ووجه حمدي الشكر لكل من سانده: "شكراً لكل الدعم اللي شفته منكم من امبارح، وإن شاء الله العودة قريبًا أقوى".

واختتم حمدي رسالته بالتأكيد على أن الأهم في الوقت الحالي هو استمرار مسيرة المنتخب نحو التتويج، معربًا عن أمله في أن تكتمل فرحة الشعب المصري بحصد الكأس الأفريقية، مختتمًا كلماته برمز العلم المصري والقلوب، في إشارة لانتمائه الكبير للقميص الوطني.

وشهدت الرسالة تفاعلًا واسعًا من زملائه اللاعبين والجماهير، الذين عبّروا عن تضامنهم ودعمهم للاعب خلال فترة غيابه عن البطولة.