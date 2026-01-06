قطر تقترب من استضافة بطولة السوبر الإسباني

أكدت صحيفة ماركا أن العاصمة القطرية الدوحة اقتربت من استضافة بطولة كأس السوبر الإسباني بدلا من المملكة العربية السعودية بشكل مؤقت خلال العام المقبل 2027.



وقالت الصحيفة إن تلك الخطوة تأتي بسبب تعارض المواعيد مع بطولة كأس آسيا 2027 في السعودية، حيث من المتوقع أن تستضيف قطر نسخة واحدة من البطولة.

وأضافت ان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أحرز تقدماً ملحوظاً في المفاوضات بشأن كأس السوبر، تضمن تمديد العقد الحالي مع السعودية لعام إضافي حتى 2030، مع مخطط يقضي بانتقال الاستضافة إلى قطر لمدة 4 سنوات تالية تبدأ من 2031 وحتى 2034.

