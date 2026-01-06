تعرف على تشكيل كوت ديفوار وبوركينا فاسو قبل مواجهة ثمن النهائي بأمم أفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إيمرس فاي، عن تشكيلة الأفيال لمواجهة بوركينا فاسو، في المباراة المقررة مساء اليوم الثلاثاء الساعة التاسعة، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة منتخب مصر يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي، بعد تأهل الفراعنة على حساب بنين في دور الـ16.

تشكيل كوت ديفوار:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

يحيى فوفانا الدفاع: غيسلان كونان، أوديلون كوسونو، غيلا دوي، إيفان نديكا

غيسلان كونان، أوديلون كوسونو، غيلا دوي، إيفان نديكا الوسط: فرانك كيسي، إبراهيم سنجاري، إيفان غويساند، كريست إيناو

فرانك كيسي، إبراهيم سنجاري، إيفان غويساند، كريست إيناو الهجوم: أماد ديالو، يان ديوماندي

تشكيل بوركينا فاسو:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

هيرفي كوفي الدفاع: إدموند تابسوبا، ستيف ياجو، إيسوفو دايو، أرسين كواسي

إدموند تابسوبا، ستيف ياجو، إيسوفو دايو، أرسين كواسي الوسط: أدامو ناجالو، إسماعيلا أويدراجو، سعيدو سيمبوري، سيرياك إيري

أدامو ناجالو، إسماعيلا أويدراجو، سعيدو سيمبوري، سيرياك إيري الهجوم: دانجو واتارا، لاسينا تراوري

وحسم منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة السادسة لصالحه، بعد التفوق على الكاميرون وموزمبيق، بينما حل منتخب بوركينا فاسو ثانيًا في المجموعة الخامسة خلف الجزائر المتصدرة، ما يمهد لمواجهة نارية في ثمن النهائي اليوم.